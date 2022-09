Λάρισα

Δολοφονία στην Λάρισα: Την βρήκαν χτυπημένη στο κεφάλι και τυλιγμένη με πάπλωμα (εικόνες)

Σοκαρισμένη η Λάρισα από την δολοφονία της 35χρονης. Αναζητείται ο σύντροφός της.

Σοκαρισμένη είναι η Λάρισα από τη δολοφονία 35χρονης γυναίκας σε διαμέρισμα επί της οδού Παπαναστασίου.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε χθες Πέμπτη, όταν λόγω της δυσωδίας περίοικοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, με την 35χρονη να είναι τυλιγμένη με ένα πάπλωμα. Λόγω της προχωρημένης σήψης, αρχικά εκτιμήθηκε πως επρόκειτο για θάνατο από παθολογικά αίτια, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως η άτυχη γυναίκα έφερε χύπημα στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα διέμενε με τον Πακιστανό σύντροφό της που αναζητείται από τις αρχές ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Στον τόπο του εγκλήματος βρίσκονται στελέχη του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών και της Ασφάλειας Λάρισας.



