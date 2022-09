Λακωνία

Φωτιά στο Γύθειο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή, Κοκκάλα της Ανατολικής Μάνης, στην Λακωνία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κοκκάλα Ανατολικής Μάνης.

????Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2022

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί, μέχρι τώρα, κάποια κατοικημένη περιοχή.

