Πατήσια: Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (βίντεο)

Πανικός τα ξημερώματα στα Πατήσια. Από την φωτιά κάηκαν αυτοκίνητα, ενώ ένοικοι πολυκατοικίας αναγκάστηκαν να βγουν στον δρόμο.



Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 03:54 τα ξημερώματα για πυρκαγιά σε έκθεση αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, στα Πατήσια.

Αμέσως δόθηκε εντολή και εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις φλόγες κάηκαν αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην έκθεση, ενώ ζημιές υπέστη και ο χώρος στο εσωτερικό της αντιπροσωπείας.

Η έκθεση βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, οι ένοικοι της οποίας τρόμαξαν μέσα στη νύχτα και αναγκάστηκαν για προληπτικούς λόγους να βγουν στον δρόμο.

