Κοινωνία

Εξάρχεια: Εμπρηστική επίθεση σε τράπεζα

Στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας έβαλαν άγνωστοι τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Άγνωστοι πραγματοποίησαν τα ξημερώματα εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 03:00, τα άτομα αυτά τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του υποκαταστήματος, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μαυρομιχάλη.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

