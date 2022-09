Δωδεκανήσα

Ρόδος: προφυλακιστέοι πατέρας και γιος για τον θάνατο του εργολάβου

Τι ανέφεραν κατά την απολογία τους, οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τον θάνατο του εργολάβου στη Ρόδο.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μόλις τώρα, μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο 53χρονος ιδιοκτήτης καταλύματος στο Φαληράκι και ο 20χρονος γιος του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, του εργολάβου οικοδομών Τζάνη Τοπάλυ του Χαμίτ, 46 ετών, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών.

Και οι δύο κατηγορούμενοι, απολογούμενοι παρουσία των συνηγόρων τους κ.κ. Ακη και Δημήτρη Δημητριάδη και Δημήτρη Βερβέρη, ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του 46χρονου οφείλεται σε ατύχημα κατά την διάρκεια συμπλοκής υποστηρίζοντας ότι επήλθε προφανώς από την πτώση του στο έδαφος ενώ είχε αναισθητοποιηθεί με σχοινί στον λαιμό του. Επεσήμαναν ακόμα ότι δεν έχει καμία υπαιτιότητα για αυτό ο 20χρονος. Ο 53χρονος εξάλλου σχολίασε διεξοδικώς την έκθεση του ιατροδικαστή.

Η προσαγωγή των δύο κατηγορούμενων στο δικαστικό μέγαρο έγινε, όπως έγραψε η «δημοκρατική», κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ομάδα εξαγριωμένων ομοεθνών του θύματος, συγκεντρώθηκαν συγκεκριμένα από νωρίς έξω από τα δικαστήρια και με το που αφίχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι, έβριζαν, ζητώντας «να σαπίσουν στη φυλακή». Τα πνεύματα προσπάθησε να κατευνάσει ο διοικητής της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κ. Μανώλης Καζαμίας.

Μιλώντας στη «δημοκρατική» ο πρόεδρος της Αλβανικής Κοινότητας Ρόδου, κ. Άρης Κασάπη, δήλωσε ότι με τη συγκέντρωση θέλησαν όχι απλά να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τη δολοφονία του 46χρονου αλλά να ζητήσουν την παραδειγματική τιμωρία των υπαίτιων.

«Συγκεντρωθήκαμε ως άνθρωποι, ως συμπατριώτες του θύματος για να στείλουμε ένα μήνυμα, να ζητήσουμε την πραγματική τιμωρία των ανθρώπων εκείνων που του στέρησαν τη ζωή. Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα και εκείνο που ζητούμε, είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη», είπε ο κ. Κασάπη, ενώ ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο συλλαλητήριο στη Ρόδο από την αλβανική κοινότητα σε συνεργασία με σωματεία του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κασάπη, στόχος του συλλαλητηρίου δεν είναι μόνο να διαδοθεί το μήνυμα για την παραδειγματική τιμωρία των συλληφθέντων, αλλά και να μάθουν τα νέα παιδιά ότι οι διαφορές των ανθρώπων δεν πρέπει να λύνονται με τέτοιους …ακραίους τρόπους.



