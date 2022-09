Δωδεκανήσα

Έγκλημα στην Ρόδο: Ένταση με τους κατηγορούμενους έξω από το Δικαστήριο (εικόνες)

Μεγάλη αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο χώρο για να αποφευχθούν επεισόδια.



Ενταση επικράτησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου προσήχθησαν, προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια, ο ξενοδόχος και ο γιός του, οι οποίου συνελήφθησαν για την δολοφονία του Αλβανού εργολάβου οικοδομών.

Ομάδα εξαγριωμένων ομοεθνών του θύματος, συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από τα δικαστήρια και με το που αφίχθησαν οι δύο συλληφθέντες, εξύβριζαν, ζητώντας «να σαπίσει στη φυλακή».

Τα πνεύματα προσπάθησε να κατευνάσει ο διοικητής της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κ. Καζαμίας, ενώ μεγάλη αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο χώρο για να αποφευχθούν επεισόδια.

Σήμερα με τις απολογίες τους αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις για το γεγονός ότι ο θάνατος, που όπως περιέγραψε στην απολογία του ο πρώτος, επήλθε συνεπεία πνιγμού με σκοινί, που χρησιμοποίησε για να τον αναισθητοποιήσει τελικώς αποδίδεται από τον ιατροδικαστή ότι επήλθε συνεπεία κακώσεων κεφαλής.

Μένουν εξάλλου αναπάντητα πολλά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις ενώ το έργο τόσο των συνηγόρων των κατηγορουμένων όσο και των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Σημειώνεται εξάλλου ότι η κατάσταση του πτώματος ήταν τέτοια που κατέστησε το έργο του ιατροδικαστή εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της προχωρημένης σήψεως στην οποία βρέθηκε.

Πηγή: dimokratiki.gr

