Έγκλημα στην Ρόδο: η “ώρα της αλήθειας” για τους δολοφόνους

Πληθώρα τα αναπάντητα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Τι ανέφεραν οι αστυνομικοί για όσα τους κατέθεσαν πατέρας και γιός που κατηγορούνται για τον φόνο.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα οδηγηθούν σήμερα σιδηροδέσμιοι ενώπιον της Ανακρίτριας Υπηρεσίας ο 53χρονος ιδιοκτήτης καταλύματος στο Φαληράκι και ο 20χρονος γιος του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία του εργολάβου οικοδομών Τζάνη Τοπάλυ του Χαμίτ, 46 ετών, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών.

Σήμερα με τις απολογίες τους αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις για το γεγονός ότι ο θάνατος, που όπως περιέγραψε στην απολογία του ο πρώτος, επήλθε συνεπεία πνιγμού με σκοινί, που χρησιμοποίησε για να τον αναισθητοποιήσει τελικώς αποδίδεται από τον ιατροδικαστή ότι επήλθε συνεπεία κακώσεων κεφαλής.

Μένουν εξάλλου αναπάντητα πολλά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις ενώ το έργο τόσο των συνηγόρων των κατηγορουμένων όσο και των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Σημειώνεται εξάλλου ότι η κατάσταση του πτώματος ήταν τέτοια που κατέστησε το έργο του ιατροδικαστή εξαιρετικά δύσκολο λόγω της προχωρημένης σήψεως στην οποία βρέθηκε.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις που έδωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης ένας αξιωματικός κι ένας αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 46χρονου και είναι διαφωτιστικές για την πορεία της εξιχνίασης.

Πιο συγκεκριμένα, Αστυνόμος Α’ Υποδιευθυντής στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου κατέθεσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Από την προανάκριση προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες πως εμπλέκονται με την εξαφάνισή του, οι (…) και (…). Κατόπιν αυτών, αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 06/09/2022 προσήγαγαν από την περιοχή του Αρχαγγέλου τους άνω (…). Λίγη ώρα αργότερα της ιδίας ημέρας ο (…), ανέφερε ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και νιώθει ένα βάρος τo οποίο πρέπει να βγάλει από μέσα του. Συνεχίζοντας, παραδέχτηκε ότι συναντήθηκε με τον εξαφανισθέντα κατά τις νυχτερινές ώρες της 28/08/2022 και έπειτα από λογομαχία που είχε, έπιασε ένα σχοινί, το τύλιξε γύρω από τον λαιμό του και τον αναισθητοποίησε.

«Του ζήτησα να ηρεμήσει και να μου πει με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσε τα όσα διαδραματίστηκαν. Ακολούθως, ανέφερε ότι στις 28/09/2022 και κατά τις μεσημβρινές ώρες ο TOPALLI JANI του HAMIT, του ζήτησε να συναντηθούν.

Ο (…) επειδή κατάλαβε ότι ήταν μεθυσμένος τον απέφυγε και του ζήτησε να συναντηθούν την επόμενη. Προσέθεσε, ότι ο εξαφανισθείς, είναι πότης με συνέπεια αυτού να αλλάζει τελείως ο χαρακτήρας του, να γίνεται επιθετικός και χωρίς καμιά αφορμή να εξυβρίζει, να απειλεί προκαλώντας σ’ αυτόν τρόμο – ανησυχία. Ο εξαφανισθείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (28/08/2022) επέμενε να τον καλεί ενώ παρά τις προσπάθειές του (…), να τον αποφύγει ο εν λόγω μετέβη στο ξενοδοχείο του. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο (…), επεσήμανε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 20:30? ώρα της 28/08/2022 έως την 22:30? ώρα της ιδίας ημέρας βρισκόταν στο πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη, στις Καλυθιές Ρόδου, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του και τις δύο του κόρες. Ο γιος του, βλέποντας τον TOPALLI στο ξενοδοχείο, κάλεσε άμεσα τον πατέρα του και του ανέφερε ότι ο τελευταίος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση ενώ κόρναρε ασταμάτητα και έβριζε.

Ο (…), φοβούμενος για την σωματική ακεραιότητα του γιου του προσέτρεξε άμεσα εκεί. Φθάνοντας στο ξενοδοχείο, ο TOPALLI άρχισε να τον εξυβρίζει και παρά τις παρακλήσεις, τόσο του ίδιου όσο και του γιου του να αποχωρήσει, ο TOPALLI JANI του ΗΑΜΙΤ κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους και επιπροσθέτως κατάφερε χτύπημα στο χέρι του γιου του. Ο (…), προκειμένου να προστατεύσει τον γιο του, πάλεψε μαζί του. Κάποια στιγμή, όπως αναφέρει, έπιασε ενστικτωδώς ένα σχοινί που βρισκόταν στο αμάξι του, το τύλιξε γύρω από λαιμό του TOPALLI και τον αναισθητοποίησε. Μετά από αυτό, διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός. Όλο το παραπάνω συμβάν έλαβε χώρα, έμπροσθεν του ξενοδοχείου, στο προαύλιο χώρο των δωματίων, πλησίον των κάδων απορριμμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο γιος του (…), δεν ήταν μάρτυρας όλων των παραπάνω, αντ’ αυτού είχε εισέλθει στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολούθως, ο (…), όντας ταραγμένος ζήτησε από τον γιο του να τον βοηθήσει. Πιο αναλυτικά, από κοινού τοποθέτησαν το πτώμα του TOPALLI, στην καρότσα του υπ’ αριθ. ΡΟΖ 71X5 ΙΧΦ. αυτοκινήτου, μάρκας «Mitsubishi» μοντέλο «L 200». Ακολούθως, ο (…), οδήγησε το όχημα του θανόντος και ο (…) ακολουθώντας τον με το υπ’ αριθ. ΡΟΤ 8909 ΙΛΕ. αυτοκίνητο, μάρκας «OPEL» μοντέλο «ZAFIRA», απέκρυψαν αυτό σε αγροτεμάχιο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στις Καλυθιές Ρόδου. Έπειτα, επιβαίνοντες αμφότεροι στο ΙΧΦ. αυτοκίνητο, μετέφεραν τον θανόντα σε απόμερη δασώδη περιοχή στην Ψίνθο Ρόδου, απέρριψαν το πτώμα του σε ερημική ορεινή περιοχή, αφού προηγουμένως έριξαν πέτρες – χώμα πάνω σε αυτόν και τον σκέπασαν προκειμένου η σορός του να μην είναι ορατή από τυχόν διερχόμενους. Ερωτώμενος σχετικά ο (…), επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του πατέρα του ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά «Είχα θολώσει από αυτό που συνέβη εκείνη την μέρα, δεν ήξερα τι να κάνω, απλά άκουγα και έκανα ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου». Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα λεγόμενά τους, μαζί με άλλους συναδέλφους μου και τον (…), επιβιβαστήκαμε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο προκειμένου να μας υποδείξει το σημείο που βρισκόταν ο θανών. Ετσι, μας οδήγησε σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Ψίνθου. Εκεί, μας έδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τον TOPALLI».

Η δεύτερη κατάθεση δόθηκε από έναν αστυνομικό της ίδιας υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων τόνισε στην κατάθεσή του και τα εξής:

«Λόγω του ό,τι ο εξαφανισθείς δεν πάσχει από κάποια ασθένεια και δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν έχει προηγούμενο ιστορικό εξαφανίσεων και εκφράστηκαν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια εις βάρος του, την 31/08/2022 και πρωινές ώρες ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας. Από την υπηρεσία μου συγκροτήθηκαν ομάδες αστυνομικών. Η πρώτη ομάδα ανέλαβε την συγκέντρωση και θέαση βιντεοληπτικού υλικού ενώ η δεύτερη ομάδα την αναζήτησή του, την αναζήτηση του οχήματός του καθώς και την αναζήτηση μαρτύρων και πληροφοριών.

Σύμφωνα με μία πρώτη πληροφορία ο εξαφανισθείς την 22.30 ώρα της 28/08/2022 διέρχεται με το όχημά του από την επαρχιακή οδό Ρόδου – Φαληρακίου με κατεύθυνση την Ρόδο έξωθεν από το κατάστημα ταχυφαγείο «STAR». Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις κάμερες του καταστήματος. Την 16.00 ώρα της 31/08/2022 ενημερωθήκαμε από τον αδελφό του εξαφανισθέντα ότι το όχημά του, το ΡΟΜ 5389 ΙΧΕ μάρκας HONDA CRV είναι παρατημένο στην Ε.Ο. Ρόδου –Λίνδου στον δρόμο προς τις Καλυθιές μετά από τα μάρμαρα του Κυριαζή, 200 μέτρα σε ένα στενό μέσα σε ένα χωράφι πρόχειρα παρατημένο με ανοικτά τα παράθυρα χωρίς κλειδιά, ενώ το όχημα δεν είχε καύσιμα. Κλήθηκε αρμόδιος του ΓΕΕ για εξερεύνησή του και λήψη βιολογικού υλικού. Στην συνέχεια μεταβήκαμε στο ξενοδοχείο (…) όπου ανευρέθηκε ο ιδιοκτήτης του (…).

Σε ερωτήσεις μας εάν γνωρίζει τov εξαφανισθέντα και τι σχέσεις έχουν ανέφερε ότι γνωρίζονται καθώς του έχει κάνει εργασίες στο ξενοδοχείο για τις οποίες τον έχει αποπληρώσει, ενώ ανέφερε ότι το βράδυ ο εξαφανισθείς τον καλούσε στο τηλέφωνο αλλά αυτός του μίλησε μια φορά αλλά στην συνέχεια δεν του απαντούσε καθώς τον άκουσε μεθυσμένο.

Επίσης ανέφερε ότι μέχρι την 01.00 ώρα της 29/08/2022 βρισκόταν σε πανηνύρι και όταν γύρισε του φάνηκε ότι είδε το αμάξι στην παραλία αλλά δεν συναντήθηκαν και δεν το έχει δει ούτε αυτός μέχρι εκείνη την ημέρα. Τότε του ζητήσαμε τις κάμερες του ξενοδοχείου. Αυτός μας ανέφερε ότι δεν λειτουργούν και μάλιστα έχει ζητήσει από τον τεχνικό του να μην καταγράφουν τους θερινούς μήνες παρά μόνο τους χειμερινούς για αποτροπή κλοπών. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση και κατασχέσαμε το καταγραφικό για να εξακριβώσουμε τα λεγόμενά του. Σε ερώτησή μας ποιος υπάλληλος του ξενοδοχείου εργαζόταν βραδινή βάρδια την 28/09/2022 μας ανέφερε ότι ήταν ο υιός (…) ο οποίος όμως εργαζόταν μέχρι τις 21:30.

Από την προανάκριση σε συνδυασμό με το συγκεντρωθέν βιντεοληπτικό υλικό εξακριβώθηκε ότι ο εξαφανισθείς την Κυριακή 28/08/2022 και περί ώρα 18:00 βρισκόταν μαζί με τους (…) και (…) στην πλατεία των Καλυθιών στην καφετέρια του (…), όπου κατανάλωναν αλκοόλ.Περί την 21.30 αναχώρησαν αυτοί, πήγαν στο κατάστημα (…) στο Φαληράκι με το αμάξι τους ενώ ο TOPALLI JANI επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε και αυτός προς άλλη κατεύθυνση. Την 22.30 ώρα της 28/08/2022 ο εξαφανισθείς διέρχεται με το όχημά του από την επαρχιακή οδό Ρόδου – Φαληρακίου με κατεύθυνση την Ρόδο έξωθεν από το κατάστημα ταχυφαγείο «STAR». Στην συνέχεια, σταμάτησε στο περίπτερο που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω, αγόρασε τσιγάρα και συνέχισε με κατεύθυνση το ξενοδοχείο (…).

Την 22:26 ώρα εισέρχεται επί της οδού Αθηνοδώρου που οδηγεί και καταλήγει στο (…) ενώ επιστρέφει από τον ίδιο δρόμο την 22:40 ώρα. Την 22:43 ώρα της ιδίας ξαναεισέρχεται στον ίδιο δρόμο όπου παραμένει έως και την 01:46 της 29/08/2022 όπου και εξέρχεται από τον ίδιο δρόμο.

Ο εξαφανισθείς κατά την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε πορτοκαλί μπλούζα, άσπρη βερμούδα και παντόφλες. Σε όλα τα βίντεο επιβεβαιώνεται ότι ήταν οδηγός αυτός πλην την 01:46 ώρα της 29/09/2022 όπου φαίνεται το άτομο που οδηγάει να φοράει σκουρόχρωμη μπλούζα. Την 01:48 ώρα της 29/08/2022 δηλαδή, δύο λεπτά μετά εξέρχεται από το ίδιο στενό ένα OPEL ZAFIRA ασημί αυτοκίνητο που ίδιο έχει στην ιδιοκτησία του ο (…). Την 02:11 ώρα το προαναφερόμενο αυτοκίνητο εισέρχεται στον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση το ξενοδοχείο (…). Την 03:29 από τον ίδιο δρόμο εξέρχεται Ι.Χ.Φ μάρκας MITSUBISHI χρώματος κόκκινο χωρίς πίσω πόρτα (στην καρότσα) που ίδιο έχει στην ιδιοκτησία του ο (…). Από όλα τα προαναφερόμενα και συγκεκριμένα ι) ο εξαφανισθείς αναζητούσε επίμονα τον (…), ii) η κινητικότητα των οχημάτων ιδιοκτησίας του (…) κατά τις βραδινές ώρες 28-29/08/2022 πεποίθηση της Υπηρεσίας μας είναι ότι ο (…) έχει σχέση με την εξαφάνιση ή γνωρίζει σχετικά.

Η ανωτέρω πεποίθηση ενισχύεται από το γεγονός άτι όπως ανέφερε ο τεχνικός καμερών της επιχείρησης (…), ο (…) τον κάλεσε την 29/08/2022 και κατά τις πρωινές ώρες και τελικά του ζήτησε να του κάνει format το καταγραφικό πράγμα που τελικά έπραξε την 30/08/2022. Ακόμη ανέφερε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι κάμερες και βρισκόντουσαν σε λειτουργία».

Συγκέντρωση για τη δολοφονία

Την απόφαση να παραστούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο σήμερα έχουν λάβει φίλοι και γνωστοί του άτυχου εργολάβου οικοδομών Jani Topalli, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του.

Όπως έγραψε και χθες η «δ», πρόκειται για αυθόρμητη και όχι οργανωμένη συγκέντρωση, με κάλεσμα που διακινήθηκε μέσω του διαδικτύου.

Θεσμικά κατέστη γνωστό ότι η αλβανική κοινότητα δεν έχει σχέση με τη σημερινή κινητοποίηση, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρός της κ. Ari Kasapi, προγραμματίζεται οργανωμένη διαμαρτυρία σε επόμενο χρόνο σε συνεργασία με άλλες αλβανικές κοινότητες της χώρας.

Να σημειωθεί ότι για τη σημερινή συγκέντρωση η αστυνομία είναι σε εγρήγορση προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις με δεδομένο ότι αναμένεται στο νησί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

