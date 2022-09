Κεφάλλονια

Φισκάρδο: Φωτιά σε ιστιοφόρο με έξι επιβαίνοντες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βυθίστηκε ιστιοφόρο μετά από πυρκαγιά στο Φισκάρδο. Σώοι οι επιβαίνοντες. Η βύθιση προκάλεσε θαλάσσια ρύπανση.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο ιστιοφόρο σκάφος «ΧΕΝΚ», που ήταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του λιμένα Φισκάρδου της Κεφαλλονιάς, με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και με τη βοήθεια ενός ταχύπλοου σκάφους περισυνέλλεξαν τους επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο λιμάνι του Φισκάρδου.

Σύμφωνα με το ΛΣ, το φλεγόμενο ιστιοφόρο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο αγκυροβολίας, βόρεια του λιμένα, για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα αντιρύπανσης περιμετρικά του ιστιοφίορου αλλά και αναλάμποντες φανοί για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Το «ΧΕΝΚ» βυθίστηκε λίγο αργότερα, προκαλώντας θαλάσσια ρύπανση, η οποία περιορίστηκε εντός του πλωτού φράγματος και αντιμετωπίστηκε με χρήση υλικών απορρύπανσης.

Από το Λιμενικό Σταθμό Φισκάρδου, που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πέτσας: τα νέα μέτρα, οι συνεργασίες και οι εκλογές (βίντεο)

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Eurobasket - Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τον αγώνα με την Γερμανία