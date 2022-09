Λάρισα

Τραγωδία! Νεκρός νεαρός που παρασύρθηκε από τρένο (εικόνες)

Σκληρές εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος που «πάγωσε» τη Λάρισα.

Τραγικό τέλος βρήκε νεαρός 21 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο στη Λάρισα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Λατταμύας, στον Προφήτη Ηλίας, Λάρισας, όταν ο νεαρός παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία που περνούσε από το σημείο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ηλικιωμένος που βρισκόταν στο σημείο και είδε την τραγωδία, κάλεσε τις Αρχές, που κινητοποιήθηκαν για την ανάσυρση της σορού του νεαρού.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικές, της Αστυνομίας και ΕΚΑΒ έσπευσαν για να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό του 21χρονου, που τελικά ανασύρθηκε νεκρός, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από το σταθμό της Λάρισας.

Τα στοιχεία του παιδιού δεν έχουν εξακριβωθεί, εκτός του ότι, πρόκειται για άτομο ελληνικής υπηκοότητας.

Πηγή: onlarissa.gr, larissanet.gr

