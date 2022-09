Μαγνησία: Οργανωμένη φυτεία “μαμούθ” βρέθηκε στη Ζαγορά (εικόνες)

Μαγνησία

Μεγάλη επιχείρηση με τη σύμπραξη υπηρεσιών από την Αχαΐα και τη Μαγνησία.

Μεγάλη φυτεία κάνναβης, που αποτελείτο από 2.440 δενδρύλλια, εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών σε δύσβατη δασική περιοχή της Ζαγοράς Μαγνησίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των καλλιεργητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, οργανώθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, και της Ασφάλειας Πατρών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε και του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία, όπου καλλιεργούνταν 2.440 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, τρία αποξηραντήρια και 13 κιλά της ίδιας ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες θα είχαν συνολική συγκομιδή κάνναβης, τουλάχιστον δύο τόνων και 440 κιλών, ενώ το εκτιμώμενο χρηματικό όφελος, μαζί με τις ποσότητες κάνναβης που εντοπίστηκαν, θα κυμαίνονταν από 7.360.000 ευρώ, έως 9.812.000 ευρώ.

Η φυτεία καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που περιβάλλονταν από πυκνή δασώδη βλάστηση, συνολικής έκτασης πέντε στρεμμάτων, χωρισμένο σε τέσσερα επίπεδα, που συνδέονταν μεταξύ τους με αυτοσχέδια μονοπάτια. Παράλληλα, οι καλλιεργητές είχαν εγκαταστήσει λάστιχα ποτίσματος, συνολικού μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, τα οποία κατέληγαν σε δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής νερού, που τροφοδοτούνταν από χείμαρρο ίσης, κοντά στην φυτεία εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιες ξύλινες κατασκευές με εννέα αυτοσχέδια κρεβάτια, ρούχα, κλινοσκεπασμάτα, μαγειρικά σκεύη και φιάλες υγραερίου.

Η δικογραφία που σχηματίζεται, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

