Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Ένας 52χρονος γαζώθηκε από σφαίρες αγνώστων, έξω από την επιχείρηση, όπου εργαζόταν.

Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε έναν 52χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα ο άτυχος άντρας γαζώθηκε από σφαίρες έξω από την επιχείρηση που εργαζόταν, κοντά στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Ο 52χρονος άντρας υπέκυψε άμεσα στα τραύματα του, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

