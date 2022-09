Εύβοια

Φωτιά στη Χαλκίδα (εικόνες)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στη Χαλκίδα, «πνίγοντας» την πόλη στους καπνούς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χαλκίδα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την πόλη της Χαλκίδας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

