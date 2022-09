Ξάνθη

Ξάνθη: Νεκρό παιδί 2 ετών που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξάνθη, με ένα παιδί να σκοτώνεται μετά την παράσυρσή του, από αυτοκίνητο. Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός του αυτοκινήτου και οι αυτόπτες μάρτυρες μετά το τροχαίο…



Το άτυχο παιδί χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Ξάνθη και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η φονική, όπως αποδείχθηκε, παράσυρση σημειώθηκε σε διασταύρωση. Με τον οδηγό που σταμάτησε για να βοηθήσει και να μεταφέρει το αγγελούδι σε νοσοκομείο, να αναφέρει πως το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο και ο ίδιος, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν όλα όσα έγιναν το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά, τραγικό θάνατο βρήκε ένα παιδάκι, μόλις 2 ετών, το απόγευμα του Σαββάτου στην Ξάνθη όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Κλεμανσώ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδάκι πετάχτηκε στον δρόμο με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φανερά σοκαρισμένος από τη σύγκρουση, σταμάτησε και μετέφερε το άτυχο παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή το παιδάκι. Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το δεύτερο δυστύχημα σε λιγότερο από 24 ώρες στην Ξάνθη, μιας και το βράδυ της Παρασκευής, όχημα που οδηγούσε 71χρονος παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο πεζό στην περιοχή κοντά στα Δημοτικά Νεκροταφεία.

πηγή: xanthinea.gr

