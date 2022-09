Καστοριά

Καστοριά: Αγνοούμενη βρέθηκε θαμμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό γυναίκας, της οποίας η εξαφάνιση δηλώθηκε πριν από δύο μέρες.

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από δύο μέρες, από το Δενδροχώρι Καστοριάς.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από αστυνομικούς, κοντά στο γήπεδο του Δενδροχωρίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η γυναίκα ήταν θαμμένη στο σημείο, αλλά σκυλιά ή άγρια ζώα, έσκαψαν και ξέθαψαν το πτώμα.

Η γυναίκα ζούσε στο Δενδροχώρι μαζί με τον γιο της, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε στην ασφάλεια Καστοριάς για πολλές ώρες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν βρίσκεται υπό κράτηση.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο θάνατος της γυναίκας να προήλθε από εγκληματική ενέργεια, ούτε και το σενάριο να πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια κάποιος να την έθαψε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια σε Προπύλαια και ΑΠΘ (εικόνες)

Πέθανε ο Τριαντάφυλλος Ξηρός

Καταιγίδα στις Σέρρες: Τον σκότωσε δέντρο στην αυλή του σπιτιού του (βίντεο)