Ηράκλειο

Ηράκλειο: “Ξεριζώθηκε” χασισοφυτεία με πάνω από 1000 δέντρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση για τη φυτεία «μαμούθ» που εντοπίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Περισσότερα από χίλια δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η επιχείρηση στήθηκε σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εκτός από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε σε εξαιρετικά δύσβατη δασική περιοχή, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου φυτεία σε δύο επίπεδα με συνολικά 1.152 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως δυόμιση μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Επίσης, πλησίον της φυτείας εντοπίσθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος που χρησιμοποιούνταν ως αποξηραντήριο όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27,5 κιλά κάνναβης. Στο χώρο των φυτειών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος πειστηρίων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Εικόνες: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για προστασία της ενιαίας αγοράς

Πάτρα: 60χρονη εξαπατούσε ηλικιωμένους

Παρακολουθήσεις: Μήνυση Πιτσιόρλα κατά Ρουμπάτη