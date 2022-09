Αχαΐα

Πάτρα: Σύλληψη 51χρονου για αποπλάνηση 14χρονης συγγενούς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος έχει συγγενικές σχέσεις με την ανήλικη. Τον κατήγγειλε η μητέρα της.

Για αποπλάνηση 14χρονης κοπέλας κατηγορείται ένας 51χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα 14χρονης, που μένει στην Πάτρα, κατήγγειλε στις αρχές πως ο 51χρονος την αποπλάνησε, καθώς όπως όλα δείχνουν η γυναίκα είχε διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε στην κόρη της.

Η υπόθεση έφθασε στις δικαστικές αρχές και άμεσα ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 51χρονο, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει συγγενικές σχέσεις με την ανήλικη και άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας τον συνέλαβαν.

Ο 51χρονος κατηγορείται συγκεκριμένα για γενετήσεις πραξεις και κατάχρηση ανηλίκου.

πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: Απαλλοτρίωση μετά την έξωση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο (βίντεο)

Σεισμός στο Μεξικό: μίνι - τσουνάμι στην Νέα Καληδονία

Νιγηρία: Κοκαΐνη αξίας 278 εκατομμυρίων δολαρίων βρήκαν οι Αρχές (εικόνες)