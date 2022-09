Ηλεία

Ηλεία: Στυγερή δολοφονία επιχειρηματία μέσα στο σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι πρόκειται για στυγερή δολοφονία του επιχειρηματία. Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Δευτέρας στην Εφύρα Ηλείας, όπου επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός από τον αδελφό του.

Ο 68χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, δίπλα στην επιχείρησή του, με βαθύ τραύμα στο κεφάλι.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο αδελφός του 68χρονου ειδοποίησε τις Αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον αδελφό του και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Ασφάλεια Αμαλιάδας και τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ηλείας.

Το πρωί της Τρίτης μετέβη επί τόπου και ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό και σύμφωνα με τα πρώτα του ευρήματα, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: ilialive.gr, patrisnews.com





Ειδήσεις σήμερα:

Γαρμπή για Σχοινά - Μαζωνάκη: Ο Διονύσης έχει πάντα δίκιο όταν τσακώνεται (βίντεο)

Ασπρόπυργος - Σχολικό λεωφορείο: “Το παιδί θυμάται ανθρώπους που το είδαν και δεν το βοήθησαν”

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)