Κρήτη: Αυτοκτόνησε ο πρόεδρος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο άκουσμα της είδησης.



Τέλος στην ζωή του έβαλε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, μέσα στον χώρο της σχολής.

Ο 62χρονος αυτόχειρας όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έβαλε τέλος στην ζωή του δι’ απαγχονισμού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

