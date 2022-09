Ηράκλειο

Ηράκλειο: καταγγελία για απόπειρα απαγωγής σε κεντρική λεωφόρο

Τι αναφέρουν μαρτυρίες για μια γυναίκα, την οποία αποπειράθηκαν να αρπάξουν άνδρες κα να βάλουν σε αυτοκίνητο, σε κεντρκκό σημείο της πόλης.

Επεισόδιο με στοιχεία θρίλερ εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, 20 Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο,με το θύμα αλλά και περαστικούς, να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Το σκηνικό παραπέμπει σε απόπειρα αρπαγής - απαγωγής μιας νεαρής κοπέλας η οποία βρισκόταν περίπου στο ύψος των Καμινίων.

Σύμφωνα με περιγραφές περιοίκων η κοπέλα, ηλικίας περίπου 30 ετών τους είπε ότι δυο άνδρες αποβιβάστηκαν από ένα λευκό κλουβάκι της επιτέθηκαν και επιχείρησαν να τη σύρουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Η ίδια σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να τους ξεφύγει και μπήκε κλαίγοντας σε ένα κομμωτήριο ζητώντας βοήθεια.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί σάρωσαν τα γύρω καταστήματα συλλέγοντας στοιχεία και υλικό από κάμερες για να δουν τις κινήσεις των δραστών.

Το σίγουρο είναι ότι βρέθηκε υλικό στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο που περιέγραψε η κοπέλα, άγνωστο παραμένει ωστόσο αν υπάρχει βίντεο που να καταγράφει τις κινήσεις των ατόμων που κινήθηκαν εναντίον της κοπέλας.

