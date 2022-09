Εύβοια

Έκρηξη - Χαλκίδα: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε στην κουζίνα του

Δεν τα κατάφερε ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του.

Κατέληξε ο άνδρας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο ΚΑΤ, αφού τραυματίστηκε από έκρηξη.

Ο 72χρονος έφερε βαριά εγκαύματα που προήλθαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου, που προκλήθηκε από άγνωστα αίτια, στο σπίτι του στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

Τον απεγκλώβισαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου τελικά λίγες μέρες μετά έχασε την μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

