Δωδεκανήσα

“Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς”: “Κατάσχεση” της περιουσίας Δήμων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το σύνολο της περιουσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων που υπάγονται σε αυτή “κατασχέθηκαν” από τους “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς”.

Μετά την επιβολή προστίμων δισ. ευρώ (2.656.576.000.000 ευρώ ήταν το τελευταίο) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με υπόχρεους προς πληρωμή τους εκλεγμένους ως αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα), οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ» προχώρησαν χθες με εξώδικη δήλωση και σε… κατασχέσεις!.

Είχε προηγηθεί πρόστιμο ύψους 1.799.615.000.000 ευρώ! Ειδικότερα, κάλεσαν να πληρώσει οφειλή 1.799.615.000.000 ευρώ και τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκo, ο οποίος αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ στον λογαριασμό του στο facebook:

"Επεσε πολλή δουλειά για να μετρήσουμε 1 τρις 799 δις 616 εκατομμύρια ευρώ που μας χρέωσαν οι αυτοαποκαλούμενοι αυτόχθονες ιθαγενείς.

Ώρες-ώρες αναρωτιέσαι τι δεν έχεις καταλάβει και τι έχει πάει στραβά σε αυτή τη χώρα. Υπομονή, θα κάνουμε μια συναυλία για να μαζέψουμε αυτά που μας λείπουν”.

Η Εθνική Επιτροπή Διαχειριστών Ελλήνων Αυτόχθονων Ιθαγενών προχώρησε χθες με εξώδικο σε γνωστοποίηση της κατασχέσεως του συνόλου της περιουσίας των δήμων και κοινοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου!

“Σας γνωστοποιούμε ότι την 15/04/2022 έγινε η κατάσχεση ολόκληρης της Εθνικής και Ιδιωτικής Περιούσιας των Ελλήνων ως επακόλουθο της Σύμβασης μεταξύ ημών και των Αντιπροσώπων {Περιφερειακών Συμβουλίων και των 300 Βουλευτών)» τονίζουν στην εξώδικο και προσθέτουν πως…

«Ως Αντιπρόσωποι, είχατε εκλεγεί να διαχειρίζεστε Περιουσιακό Στοιχείο των Ελλήνων. ‘Ομως με τα νέα δεδομένα, το Περιουσιακό Στοιχείο που μέχρι προσφάτως διαχειριζόσασταν έχει κατασχεθεί από ημάς και η διαχείρισή του πλέον είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα μας, καθώς έχουμε ανακαλέσει όλους τους Αντιπροσώπους μη εξαιρούμενων και υμών.

Στο εξής η διαχείριση της Κατασχεθείοης Περιουσίας θα γίνεται αυστηρά από τους Κανόνες του Κατασχετήριου Εγγράφου και του προσαρτήματος αυτού, με τίτλο Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας.

Ως εκ τούτου, ως Μέλος των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων και της ιδιότητας των Προέδρων, Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Επιστημονικών Συμβούλων, καλείστε με την παραλαβή της παρούσας όπως παραδώσετε άμεσα όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία που μέχρι σήμερα διαχειριζόσασταν, στον αρχαιότερο υπάλληλο της Δημοτικής Περιφέρειας σας και αποχωρήσετε, από την ιδιοκτησία μας, στην αντίθετη περίπτωση φέρετε βαρύτατες Ποινικές Ευθύνες και θα αποβληθείτε βιαίως»!

Δηλώνουν δε πως αρμόδια όργανα για την απομάκρυνση, είναι άπαντα τα αστυνομικά όργανα της Χώρας ανεξαρτήτως ιεραρχίας και βαθμού, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες.

Σε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τα «κατασχετήρια» αναφέρεται πως σκοπός της κατάσχεσης, είναι η ανάκτηση της Εθνικής Κυριαρχίας και η διασφάλιση ότι η χώρα θα παραμείνει στους Έλληνες, στα παιδιά της και στις επόμενες γενεές, στις οποίες, θα αποδίδονται όλα τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Επιπλέον τονίζεται ότι με την εφαρμογή νέων κανόνων:

Καταργούνται όλα τα συστήματα σκλαβιάς των ανθρώπων

Αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις σε όλους με βάση τα 2500 ευρώ.

Εξαλείφεται η ανεργία με την μείωση των ωρών εργασίας (σταδιακά η εργασία θα περιοριστεί στο Ελάχιστο Αναγκαίο για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία).

Καταργούνται οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Όσοι έχασαν τα σπίτια τους επιστρέφουν πίσω σε αυτούς

Καταργούνται όλοι οι φόροι τα πρόστιμα και τα χρέη προς όλους.

Καταργούνται οι διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων στην εργασία και στην προσφορά, ίση μεταχείριση σε όλους τους εργαζόμενους.

Οι μη εργαζόμενοι κατ’ επιλογή τους που δεν επιθυμούν να προσφέρουν τίποτε θα ζουν με οριακά επιδόματα χωρίς πρόσβαση σε όσα έχουν οι εργαζόμενοι.

Η Δημόσια Διοίκηση εργάζεται και διευκολύνει τους Πολίτες χωρίς πρόστιμα και ποινές

Εξαλείφεται το δημογραφικό πρόβλημα καθώς οι μητέρες και τα Ελληνόπουλα τίθενται υπό την προστασία του Έθνους και της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι Ελληνικές Τράπεζες λειτουργούν μόνο ως θεματοφύλακες και διευκολύνουν την ρευστότητα του χρήματος.

Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο Διεύθυνσης και επιλύει άμεσα το τοπικά προβλήματα

Οι παράνομοι αλλοδαποί επιστρέφουν στην χώρα τους

Οι Διεθνείς Συμβάσεις θα ισχύουν μόνο αν οι Έλληνες έχουν όφελος.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα προστατεύουν την χώρα και τους πολίτες.

Οι ικανοί και οι έμπειροι θα επιλέγονται από τους συναδέλφους τους να Διοικήσουν την Δημόσια Διοίκηση, τις Ένοπλες δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας.

