Χανιά

Χανιά: Επίθεση με μαχαίρι σε δικηγόρο έξω από τα δικαστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άντρας με καλυμμένο το πρόσωπο του προσέγγισε δικηγόρο έξω από το Πρωτοδικείο και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό.

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής στα Δικαστήρια των Χανίων.

Παρουσία πολιτών στον χώρο κοντά στην σκάλα που οδηγεί στο Πρωτοδικείο ένας άντρας που είχε καλυμμένο το πρόσωπο, επιτέθηκε σε γνωστό Χανιώτη δικηγόρο κρατώντας ένα μαχαίρι.

Ο άντρας πλησίασε τον δικηγόρο Μανώλη Παπαδομανωλάκη από πίσω και αφού του είπε μια φράση, τον χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό προκαλώντας του μια – ευτυχώς – αμυχή και στην συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο δικηγόρος πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του, αλλά το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Χρήστος Πραματευτάκης, μιλώντας στο Flashnews.gr, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό, απαράδεκτο και καταδικαστέο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για μια εγκληματική πράξη καθώς το χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό του συναδέλφου, θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και ένας συνάδελφος που υπηρετεί την δικαιοσύνη με παρρησία και ταπεινότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: “Μαϊμού” αστυνομικός χτύπησε και λήστεψε μετανάστη

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Κολωνάκι: Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα