Θεσσαλονίκη: Κόβουν ξύλα από ξένα χωράφια για το τζάκι τους

Με την τιμή στα καυσόξυλα ανά τόνο στη Θεσσαλονίκη να κυμαίνεται μεταξύ 210 και 220 ευρώ, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κατά τις βραδινές ώρες και κρατώντας εργαλεία κόβουν, κυριολεκτικά δέντρα με στόχο να βγάλουν τον χειμώνα…

Όπως εξηγεί ο Τάσος Τεκνετζής, επιχειρηματίας του κλάδου με έδρα τη Νέα Μάδυτο: «Υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τα 210 – 220 ευρώ και πηγαίνουν μόνοι τους και κόβουν δέντρα και ξύλα σε χωράφια, ακόμη και ξένα. Πηγαίνουν ακόμη και στο βουνό, ειδικά το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ακόμη ότι και για τους ηλικιωμένους εγκυμονούν κίνδυνοι να τους… κλέψουν. «Υπάρχουν και περιπτώσεις που ο ένας τόνος καυσόξυλα “βαφτίζεται” 700 και 800 κιλά, ενώ χρεώνεται για έναν τόνο», επεσήμανε.

Η έξαρση παράνομης υλοτομίας παρατηρείται έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Μόδι, όπου το δασαρχείο έχει εντείνει και τις περιπολίες εξαιτίας πρόσφατης κλοπής ξύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες,την Τετάρτη άγνωστοι αφαίρεσαν καυσόξυλα από το κοινοτικό δάσος Λιβαδίου, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

«Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη υλοτομία. Έχουμε καθημερινά περίπολα δασοπροστασίας που ακόμη υπάγονται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου και μετά το πρόσφατο συμβάν έχουμε εντείνει ακόμη περισσότερο τις ενέργειές μας», ανέφερε η Δασάρχης Θεσσαλονίκης, Σουλτάνα Καλαϊτζή. Σύμφωνα με την ίδια, το προσεχές διάστημα στο «στόχαστρο» θα μπουν και τα φορτηγά που μεταφέρουν τα βασικά προϊόντα.

Δωρεάν καυσόξυλα από το Κοινοτικό δάσος Λειβαδείου

Από τις 3 Οκτωβρίου, οι μόνιμοι και μη μόνιμοι κάτοικοι του Λειβαδίου , θα μπορούν να λάβουν καυσόξυλα από το κοινοτικό δάσος, που θα χορηγήσουν δωρεάν ο Δήμος Θέρμης και η Κοινότητα Λειβαδίου.

πηγή: ThessToday.gr

