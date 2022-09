Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης, έκρυβε και αρχαία (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από επιχείρηση στο σπίτι του και στο αυτοκίνητό του.



Στη σύλληψη 55χρονου Έλληνα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, όταν στο πλαίσιο εντατικής και επισταμένης έρευνας διακρίβωσαν τη δράση του που αφορά σε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και περαιτέρω διακίνησής τους.

Αναλυτικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες χθες (24-09-2022), παρουσία δικαστικής Αρχής και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, σε χώρους περιμετρικά της και σε όχημα που χρησιμοποιούσε όπου βρέθηκαν συνολικά:

2 αυτοσχέδια θερμοκήπια, όπου στο εσωτερικό υπήρχαν 9 δενδρύλλια κάνναβης,

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους (143,75) γραμμαρίων,

συσκευασία που περιείχε λαθραίο καπνό βάρους (778) γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος αρχαίων/ρωμαϊκών/βυζαντινών/οθωμανικών νομισμάτων, δαχτυλιδιών και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου εφορίας αρχαιοτήτων, εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

συσκευή ανίχνευσης μετάλλων,

σκαπτικό εργαλείο και

ζεύγος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας κατασχεμένου οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

