Ηλεία: έκλεψε μπετονιέρα και την πάρκαρε στην αυλή του

Όπως φαίνεται, τον άνδρα.. "πρόδωσε" η μπετονιέρα που είχε αφήσει στην αυλή του σπιτιού του.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν αστυνομικοί των τμημάτων Ανδραβίδας- Κυλλήνης, Πηνειού και Βουπρασίας εντόπισαν κατά τη διάρκεια περιπολίας, μία κλεμμένη μπετονιέρα στην αυλή σπιτιού.

Συνελήφθη, το βράδυ της Παρασκευής, σε περιοχή του Πηνειού, από τις μεικτές περιπολίες των Αστυνομικών Τμημάτων Ανδραβίδας Κυλλήνης, Πηνειού και Βουπρασίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε προαύλιο χώρο της οικίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κλεμμένη μπετονιέρα με κινητήρα.

Η μπετονιέρα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Πηγή: pelop.gr

