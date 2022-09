Κυκλάδες

Σύρος: Παιδιά δημοτικού πετάγονται μπροστά σε αυτοκίνητα... για ένα βίντεο στα social media

Η Σύρος παραμένει ανάστατη από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, με τις καταγγελίες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η Σύρος παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν και κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Μικρά παιδιά ρισκάρουν την ίδια τους, τη ζωή, για ένα βίντεο που θα δείξουν στην παρέα τους. Πετάγονται μπροστά από αυτοκίνητα, οδηγούν ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και φτάνουν στο σημείο να κρύβονται για να τρομάξουν οδηγούς, με πέτρες ακόμα και νεράτζια. Η αστυνομία δέχεται καταγγελίες, όμως ακόμα δεν έχει φτάσει στην άκρη του νήματος…

Παιδιά ηλικίας κυρίως δημοτικού, που κρύβονται πάνω στο γεφύρι στη Λαλακιά και πετάνε είτε νεράντζια είτε πέτρες πάνω από το γεφύρι προς τα διερχόμενα αυτοκίνητα, έχουν αναστατώσει τους οδηγούς και την τοπική κοινωνία στην Σύρο. Όμως οι καταγγελίες δεν σταματούν εδώ…

Νεαροί, που κρύβονται στον κεντρικό και επικίνδυνο συνάμα δρόμο της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου πετάγονται τελευταία στιγμή μπροστά τις ρόδες αυτοκινήτων και οδηγών. Και τα δυο περιστατικά έχουν σημειωθεί και σε χωριά της Σύρου, σε πολυσύχναστες οδούς κυρίως νύχτες ή όταν αρχίζει να σουρουπώνει ούτως ώστε να μην υπάρχει καλή ορατότητα.

Νεαροί με μηχανές και κουκούλες Full face, να περνούν από οικείες ενώ έχει βραδιάσει και να πετούν με μανία, νεράτζια, λεμόνια και πέτρες. Μηχανάκια αλλά και ποδήλατα με νεαρούς οδηγούς και πιτσιρίκια αντίστοιχα, να πετάγονται σε μονόδρομους, οδηγώντας με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Κάτοικος περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι την περασμένη Κυριακή μεγάλη παρέα νεαρών ήταν συγκεντρωμένοι στην εν λόγω περιοχή κι ανέβαιναν σε ταράτσα παλαιού σπιτιού που της ανήκει αλλά σε παρατηρήσεις που τους έκαναν τα παιδιά τους απαντούσαν βρίζοντας.

“Έφευγαν προς στιγμήν από το σημείο και επέστρεφαν! H αστυνομία ειδοποιήθηκε δύο φορές αλλά όπως πάντα δεν είχαν όχημα μας είπαν ότι δεν ήταν ώρα κοινής ησυχίας! Η ερώτηση είναι αν πέσει η σάπια ταράτσα και τα πλακώσει ποιος έχει την ευθύνη;”

