Λαμία: Έπαθε καρδιακή προσβολή όταν έμαθε ότι το σπίτι της βγαίνει σε πλειστηριασμό

Σοκ στην Λαμία. 56χρονη δεν άντεξε όταν της είπαν ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της που βγήκε σε πλειστηριασμό. Τι καταγγέλλει η οικογένειά της.

Μία 56χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας έπειτα από καρδιακή προσβολή μόλις την ειδοποίησαν να αδειάσει το σπίτι της, γιατί βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, η καρδιά της δεν άντεξε, όταν έμαθε για την έξωση από το σπίτι της και φέρεται να έπαθε το σύνδρομο «broken heart». Η συγκεκριμένη μυοκαρδιοπάθεια έχει όλα τα σοβαρά συμπτώματα της καρδιακής προσβολής και η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Στο σπίτι έμενε και ο γιός της 56χρονης, με τη γυναίκα του και το παιδί τους.

Μάλιστα οι δικοί της άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ο πλειστηριασμός που έγινε είναι παράνομος αφού πρόκειται για πρώτη κατοικία και έχει γίνει αίτημα ένταξης στο νέο νόμο εξωδικαστικού διακανονισμού. Η υπόθεσή τους μάλιστα εκδικάζεται στις 13/1/23.

«Εάν δικαιωθούμε στο δικαστήριο θα πρέπει να επιστρέψουμε σπίτι μας. Και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε όλοι, αφού η σύζυγός μου είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ», λέει στο LamiaReport ο άντρας της 56χρονης, η οποία από την στεναχώρια η καρδιά της δεν άντεξε.

