Αθλητικά

Αλγερία: Ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή προσβολή στο γήπεδο (σκληρές εικόνες)

Οι δραματικές προσπάθειες ανάνηψης και ο θρήνος των παικτών όταν πληροφορήθηκαν το μοιραίο.

Το ποδόσφαιρο της Αλγερίας θρηνεί την απώλεια του Σοφιάν Λουκάρ, ο οποίος, όπως μετέδωσε τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας που διεξήχθη σήμερα στο Οράν.

Το πρακτορείο APS ανέφερε ότι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μουλούντια Σαΐντα, τραυματίστηκε όταν... συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου της εκτός έδρας αναμέτρησης με την ASM Οράν.

Ο εκλιπών συνέχισε να αγωνίζεται, αφού το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, αλλά, σύμφωνα με το πρακτορείο, περίπου 10 λεπτά μετά κατέρρευσε στο γήπεδο.

Ο Λουκάρ διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά, όπως μετέδωσε το APS, εξέπνευσε καθ’ οδόν από καρδιακή προσβολή. Όταν οι δύο ομάδες πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση του θανάτου του, εγκατέλειψαν τον αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες!

