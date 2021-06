ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σοκ με Έρικσεν: Οι ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν στο γήπεδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάρρευση του Έρικσεν εν ώρα αγώνα ξύπνησε μνήμες από παρόμοιες περιπτώσεις που δεν είχαν αίσιο τέλος.

Ο μέσος της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν, κατέρρευσε στην πρεμιέρα του Β' ομίλου του Euro 2020, απέναντι στη Φινλανδία, σοκάροντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όσους έγιναν μάρτυρες ενός συγκλονιστικού περιστατικού.

Οι γιατροί έσπευσαν πάνω στον 29χρονο, πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο όπου ευτυχώς σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, με αξιωματούχους να ανακοινώνουν τελικά ότι πλέον έχει τις αισθήσεις του.

Δείτε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν καταρρεύσει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα:

ΦΑΜΠΡΙΣ ΜΟΥΑΜΠΑ

Ο μέσος των Μπόλτον Γουόντερερς κατέρρευσε στο γήπεδο σε αγώνα του FA Cup το 2012, λόγω καρδιακής ανακοπής και για 78 λεπτά ήταν κλινικά «νεκρός», πριν τον επαναφέρουν στη ζωή. Ο πρώην μέσος της Εθνικής Αγγλίας U21 αποχώρησε από την ενεργό δράση μετά την ηλικία των 24 ετών.

ΜΠΑΦΕΤΙΜΠΙ ΓΚΟΜΙΣ

Ο Γάλλος επιθετικός έχει καταρρεύσει αρκετές φορές στο γήπεδο λόγω προβλημάτων υγείας που τον υποχρέωναν σε λιποθυμίες. Τα δυσάρεστα περιστατικά είχαν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε Σουόνσι, Γαλατασαράι και Αλ-Χιλάλ.

ΜΑΡΚ ΒΙΒΙΕΝ ΦΟΕ

Ο μέσος του Καμερούν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2003. Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να τον επαναφέρει για αρκετή ώρα. Ωστόσο, απέτυχαν οι προσπάθειές τους και ο ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε νεκρός.

ΑΝΤΟΝΙΟ ΠΟΥΕΡΤΑ

Ο μέσος της Σεβίλλης κατέρρευσε στην πρεμιέρα της La Liga 2007-08, απέναντι στη Χετάφε και, παρόλο που αποχώρησε από το γήπεδο μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε, έχασε τις αισθήσεις του ξανά στα αποδυτήρια.

Ο Ισπανός είχε διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε τρεις ημέρες αργότερα από «ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων», λόγω καρδιακής ανακοπής σε ηλικία 22 ετών.

ΤΣΙΚ ΤΙΟΤΕ

Τέσσερις μήνες μετά την αποχώρηση του από τη Νιούκαστλ, ο μέσος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης με την κινεζική Beijing Enterprises. Ο 30χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

ΜΙΚΛΟΣ ΦΕΧΕΡ

Ο επιθετικός της Ουγγαρίας αγωνιζόταν στην Μπενφίκα τον Ιανουάριο του 2004 όταν στον αγώνα με τη Γκιμαράες σωριάστηκε στο χορτάρι έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή.

Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 24χρονο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον αναζωογονήσουν για σχεδόν 90 λεπτά πριν κηρυχθεί νεκρός.