Κοινωνία

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό το μεσημέρι των Χριστουγέννων στο σπίτι του.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης στο άκουσμα της είδησης πως ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό ανήμερα των Χριστουγέννων τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας 95 ετών και η σύζυγός του 92 ετών, είχαν να δώσουν σημεία ζωής κάποιες ημέρες και βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι των Χριστουγέννων στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις από το μαγκάλι που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν.

Φως ωστόσο στα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: cretalive

