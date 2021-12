Ηράκλειο

Κρήτη: Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που εγκαταλείφθηκε σε χαρτόκουτα για... κλοπή!

Η 27χρονη μητέρα επτά παιδιών, έκλεψε το πορτοφόλι συζύγου πρώην βουλευτή.

Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα την παραμονή των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πρώην βουλευτής βρισκόταν με τη σύζυγό του σε καφετέρεια σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν, λίγο πριν φύγουν, αντιλήφθηκαν πως από την τσάντα της γυναίκας, έλειπε το πορτοφόλι της.

Τότε, κάλεσαν άμεσα την αστυνομία με την ελπίδα το πορτοφόλι που έκανε... "φτερά" από κάποιον ελαφροχέρη, να εντοπιστεί καθώς μέσα είχε το ποσό των 1.300 ευρώ.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και τότε βλέποντας το σχετικό βίντεο αναγνώρισαν τη γυναίκα που είχε αρπάξει το πορτοφόλι.

Ο λόγος για μία 27χρονη, μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που είχε εντοπιστεί στις αρχές του μήνα σε χαρτόκουτα, στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου.

Στο περιστατικό με το κοριτσάκι, είχε συλληφθεί ο άνδρας της, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών και απασχολεί τακτικά τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν σε χρόνο ρεκόρ και βρήκαν πάνω της το πορτοφόλι με ακέραιο το ποσό και το παρέδωσαν στην κάτοχο του.

