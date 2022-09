Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έκλεψαν 20 τόνους καυσόξυλα

«Φτερά» έκαναν τα καυσόξυλα που θα μοίραζε δήμος της Θεσσαλονίκης στους δημότες του.

Συνολικά 20 τόνους καυσόξυλα έκλεψαν πρόσφατα άγνωστοι από το Κοινοτικό Δάσος Λιβαδίου, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωπος του Δασικού Συνεταιρισμού Μοδίου υπέβαλε μήνυση στο Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης.

Όπως είχε ανακοινώσει ο δήμος Θέρμης, κάτοικοι των κοινοτήτων Λιβαδίου και Περιστεράς μπορούν να προμηθευτούν καυσόξυλα σε χαμηλή τιμή, υποβάλλοντας αίτηση στον δήμο.

