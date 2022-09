Μαγνησία

Βόλος: Συνταξιούχος έπεσε θύμα απάτης - Του “έφαγαν” 80000 ευρώ

Επενδυτικός σύμβουλος τον έπεισε να δώσει χρήματα για να εγγραφεί σε... πλατφόρμα επενδύσεων.



"Επενδυτικός σύμβουλος" που μιλούσε άπταιστα ελληνικά, επικοινώνησε τηλεφωνικά με έναν συνταξιούχο στον Βόλο και τον έπεισε να τοποθετήσει τα χρήματά του σε προγράμματα που θα του πρότεινε.

Συναίνεσε να δώσει χρήματα για να εγγραφεί σε πλατφόρμα επενδύσεων και συμμετείχε στο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Αυτό που υποσχέθηκε το μέλος του κυκλώματος με σκοπό την εξαπάτηση του συνταξιούχου ήταν πως το ποσό που θα κληθεί να επενδύσει είναι μηδαμινό σε σχέση με τις υποτιθέμενες υπέρογκες αποδόσεις στις τοποθετήσεις.

Ο "επενδυτικός σύμβουλος" ξεκίνησε να εξαπατά τον πελάτη από το 2020 και πριν λίγες ημέρες ο συνταξιούχος ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία και την εισαγγελία. Ενώ ενημέρωνε το θύμα του για τις αποδόσεις που είχαν οι κινήσεις "ματ", ξαφνικά εξαφανίστηκε .

Η Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική και άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς το θύμα εξήγησε στις αρχές πως έχουν χαθεί περισσότερα από 80.000 ευρώ, ενώ κατέθεσε πως είχε επικοινωνία μόνο με ένα πρόσωπο.

