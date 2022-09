Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα κοριτσάκι 3 ετών.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του παιδιού, το οποίο διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι τριών ετών φέρει τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του

Η κατάσταση της υγείας της μικρής δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

“The 2Night Show” - Στεφανής: Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς (βίντεο)