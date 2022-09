Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαία: Τρεις παρασύρσεις ανηλίκων σε λίγες ώρες - Τα δύο σε κρίσιμη κατάσταση

"Τρίτωσε το κακό" με τραυματισμούς παιδιών σε τροχαία στην Θεσσαλονίκη. Ένας 13χρονος και ένας 16χρονος δίνουν "μάχη" για τη ζωή τους. Ελαφρά τραυματισμένη 15χρονη.

Διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με τους γιατρούς, 16χρονος και 13χρονος, οι οποίοι παρασύρθηκαν από οχήματα σε δύο τροχαία ατυχήματα που έγιναν νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Αστυνομία, 16χρονος και όχι 40χρονος ποδηλάτης όπως είχε γνωστοποιηθεί αρχικά, είναι ο τραυματίας του τροχαίου που έγινε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δενδροποτάμου, στους Αμπελόκηπους. Ο 16χρονος παρασύρθηκε με το ποδήλατό του από υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Ο 13χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ στον δρόμο Θέρμης-Πανοράματος, στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου.

Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο 15χρονη η οποία παρασύρθηκε από ΙΧ στους Αμπελόκηπους, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

