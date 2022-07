Κοινωνία

Τροχαίο: Ποδηλάτης τραυματίστηκε σοβαρά - Η έκκληση της Αστυνομίας

Αγνώστων στοιχείων ο ποδηλάτης που τραυματίστηκε σοβαρά. Η έκκληση από την Τροχαία. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Τα στοιχεία ενός ποδηλάτη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη εβδομάδα σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά η Τροχαία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, «την 15.07.2022 και περί ώρα 00:05΄, επί της οδού Ευφρονίου (κατεύθυνση προς Ριζάρη), στο ύψος της συμβολής με την οδό Σπύρου Μερκούρη, περιοχής Δήμου Αθηναίων, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας άνδρας οδηγός ποδηλάτου, κατόπιν σύγκρουσης με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο ανωτέρω παθών εκτιμάται ότι είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και κατά την ώρα του τροχαίου ατυχήματος κινούνταν με ποδήλατο μάρκας “ORIENT”, μοντέλου “PULSE” , χρώματος μαύρου/γκρι/πράσινου.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων του ανωτέρω παθόντα, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στα τηλέφωνα 210-5284209-058-059».

