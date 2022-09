Κως - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός ΙΧ που προσέκρουσε σε δέντρο (εικόνες)

Δωδεκανήσα

Θρήνος στην Κω. Ακόμα ένας νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.



Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στην Κω, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας, εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο του νησιού, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

