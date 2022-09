Μαγνησία

Βόλος: Συναγερμός για διαρροή φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτοικος πήγε να καρφώσει μια πινακίδα σε τοίχο και τρύπησε σωλήνα φυσικού αερίου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργείο της ΔΕΠΑ, απέκλεισαν το σημείο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έγινε στις 9 σήμερα το πρωί στη Ν. Ιωνία, στον Βόλο, καθώς δέχτηκε τηλεφώνημα για διαρροή φυσικού, έξω από αρτοποιείο επί των οδών Μ. Μερκούρη – Μ. Πολυτεχνείου.

Όπως αποδείχτηκε, δημότης πήρε να καρφώσει σε τοίχο προειδοποιητική πινακίδα για ύπαρξη σκύλου, με αποτέλεσμα να τρυπήσει σωλήνα φυσικού αερίου (ήταν κοντά ο μετρητής) και να προκληθεί διαρροή.

Στο σημείο πήγαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, η Αστυνομία έκλεισε το δρόμο, ενώ στο σημείο πήγε συνεργείο της ΔΕΠΑ, που έκλεισε τη διαρροή και το συμβάν θεωρείται λήξαν.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Πισώπλατα και από πολύ κοντά πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του και το μωρό τους

Θεσσαλονίκη: Νεαρή φοιτήτρια μετέφερε παράνομα μετανάστες