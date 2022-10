Δωδεκανήσα

Λέρος - Revenge porn: Στρατιωτικός και 16χρονη πίσω από τον διασυρμό μαθήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα ήταν συμμαθήτρια της 16χρονης. Η κοπέλα διαπίστωσε ότι οι φωτογραφίες της κυκλοφορούσαν στα κινητά τηλέφωνα συμμαθητών της και ενημέρωσε τους γονείς της.



Για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης, κατηγορούνται ένας 22χρονος στρατιωτικός και η επίσης 16χρονη φίλη του στη Λέρο.

Οι δύο συνελήφθησαν και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκδικητική πορνογραφία και πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, μεταφέρθηκαν ήδη στην Κω, για να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 22χρονος στρατιωτικός που κατάγεται από τη Λέρο μαζί με την 16χρονη φίλη του, δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ στο Instagram και άρχισαν να ανταλλάσσουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου με άλλη 16χρονη, συμμαθήτρια της πρώτης.

Η κοπέλα λίγες μέρες αργότερα διαπίστωσε ότι οι φωτογραφίες της κυκλοφορούσαν στα κινητά τηλέφωνα συμμαθητών της και ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου.



Οι αστυνομικοί του νησιού, ερευνώντας την υπόθεση εντόπισαν τον στρατιωτικό και την φίλη του και τους συνέλαβαν. Σήμερα μεταφέρθηκαν στην Κω για να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Ιατροδικαστής: Πυροβόλησε το μωρό, ξαναγέμισε το όπλο και σκότωσε την 31χρονη

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, ο αρχηγός “Τζούλιο” και η στρατολόγηση μελών (βίντεο)

Πάρμα: Η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Σερίφ στον τελικό