Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Revenge porn: ποινή φυλάκισης σε άνδρα για ανάρτηση ροζ βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενη και η 38χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου.



Ποινή φυλάκισης 5 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 36χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της πρώην συντρόφου του. Η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί, αλλά κι ούτε να μετατραπεί, αλλά δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν η 37χρονη παθούσα πληροφορήθηκε, τον Ιούλιο του 2020, από φίλη της ότι βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου όπου απεικονίζεται η ίδια πριν από 15 χρόνια, αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχόμενου και αναπαρήχθησαν στη συνέχεια μέσω άλλων ιστοσελίδων, ανάλογου περιεχόμενου.

Όπως κατέθεσε η 37χρονη επρόκειτο για υλικό το οποίο κατείχε ο κατηγορούμενος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε διακόψει τη σχέση το 2007. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, μέρος του επίμαχου υλικού είχε παραχθεί εν αγνοία της, ενώ, ο σύνηγορός της ανέφερε ότι τα βίντεο είχαν σχεδόν 250.000 θεάσεις από χρήστες του Διαδικτύου. Στην κατάθεσή της η καταγγέλλουσα ανέφερε - επιπλέον- ότι είχαν προηγηθεί, ένα χρόνο νωρίτερα, αναρτήσεις σε ιστοσελίδα γνωριμιών από προφίλ που δημιούργησε άγνωστος όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες της χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεσή της. Όταν το ανακάλυψε,όπως ανέφερε, απευθύνθηκε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα και «έκλεισε» το προφίλ.

Στην απολογία του ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντας τη δημοσίευση των βίντεο σε «κακόβουλη ενέργεια τρίτου προσώπου». Αυτό το υλικό δεν το έχω εδώ και πολλά χρόνια. Το κατείχα μέχρι το 2008, όταν μου έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή στο εξωτερικό όπου βρισκόμουν για σπουδές» ανέφερε και πρόσθεσε ότι ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις στο Διαδίκτυο μιας και εμφανίζεται και ο ίδιος σε προσωπικές στιγμές.

Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενη και η 38χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου, καθώς από την έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιήθηκε ότι μέσω διεύθυνσης Διαδικτύου (IP Adress) που ήταν στο όνομα της έγινε σύνδεση με συγκεκριμένη πορνογραφική ιστοσελίδα. Η 38χρονη αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού της δεν διέθετε κωδικό πρόσβασης κι ότι θα μπορούσε να συνδεθεί οποιοδήποτε άτομο σε απόσταση 50 έως 70 μέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καβάλα: Σκότωσε την γυναίκα του και το μωρό τους και αυτοκτόνησε

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Στην Ευρώπη έχουμε κρατικοποιήσεις, εδώ έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας