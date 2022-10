Χανιά

Χανιά: Καταγγελία για ομαδικό βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της νεαρής τουρίστριας για τον βιασμό της από δύο άτομα.

Ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα τα ξημερώματα του Σαββάτου κατήγγειλε μία νεαρή κοπέλα.

Η 21χρονη κοπέλα, με καταγωγή από τη Σουηδία, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, βρισκόταν σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης, όταν δύο άγνωστοι σε εκείνη άνδρες, την πλησίασαν και εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση αδυναμίας.

Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση και συνέλαβε έναν 23χρονο άνδρα ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και ενός 19χρονου.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα, από τον οποίο, ζήτησε και πηρέ προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ενώ έως τότε θα κρατείται.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Καρδίτσα: Νεκρός 16χρονος οδηγός

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Ποια ήταν η 31χρονη

Ινδονησία: Εκατοντάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου (εικόνες)