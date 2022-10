Λασιθίου

Ιεράπετρα: Θρίλερ με εξαφάνιση τουρίστα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για τον εντοπισμό του τουρίστα που εξαφανίστηκε μπροστά «από τα μάτια» τους.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στην Ιεράπετρα για τον εντοπισμό τουρίστα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το απόγευμα της Δευτέρας.

Η σύζυγος του δήλωσε την εξαφάνιση του 73χρονου το βράδυ της Δευτέρας κι αυτό επειδή είχε φύγει από το απόγευμα για μπάνιο και δεν είχε επιστρέψει.

Στην παραλία έχουν βρεθεί τα προσωπικά του είδη, ο ίδιος όμως αναζητείται από τις αστυνομικές και τις λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γερμανός τουρίστας έμενε σε ξενοδοχείο μακριά από την ακτή και είχε κατέβει με τα πόδια στην παραλία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ξαπλωμένος σε ξαπλώστρα ενός γειτονικού ξενοδοχείου.

Εκεί σύμφωνα με τις πηγές παρήγγειλε μία μπύρα, την ήπιε και μετά εξαφανίστηκε. Στο σημείο αυτό μάλιστα βρήκαν οι αστυνομικοί ένα σακίδιο πλάτης με όλα τα προσωπικά αντικείμενά του μέσα.

Η σύζυγός του είχε μείνει στο ξενοδοχείο και αφού δεν επέστρεψε τον αναζήτησε. Μέχρι αργά το βράδυ οι αρχές που τον αναζητούσαν είχαν σαρώσει την αμμουδιά, ενώ θα συνεχίσουν να τον αναζητούν με τις έρευνες να επικεντρώνονται και στην θάλασσα.

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Αντιγριπικό εμβόλιο: Ποιοι και πότε πρέπει να το κάνουν

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ