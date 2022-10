Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έγκυος καταγγέλλει οδηγό λεωφορείου - Αρνήθηκε την επιβίβασή της

Νέα καταγγελία για οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΘ, αυτή τη φορά από μια γυναίκα που βρίσκεται στον 7ο μήνα. Η έγκυος τονίζει πως τα λόγια και η συμπεριφορά του οδηγού ήταν ανεπίτρεπτα. Ενώ όπως λέει, θα μπορούσε με μια απλή κίνηση να λύσει το θέμα, προτίμησε να μην βοηθήσει και να την αφήσει εκτός λεωφορείου. Με την ίδια να πηγαίνει στον προορισμό της, με το επόμενο, αλλά να μην αφήνει το θέμα. Έκανε καταγγελία και περιμένει την τιμωρία του ανθρώπου που την έκανε έξαλλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο εν λόγω οδηγός αρνήθηκε την επίβαση στο λεωφορείο σε μια νεαρή έγκυο που είχε μάλιστα καροτσάκι στο οποίο ήταν το 15μηνών παιδάκι της. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 4 Οκτωβρίου 2022, στην οδό Βασ. Όλγας, στην περιοχή της Ανάληψης, όταν η 29χρονη επιχείρησε να ανέβει στο λεωφορείο της γραμμής 5 ή 6 (λόγω της σύγχυσης δεν συγκράτησε τη λεωφορειακή γραμμή).

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η έγκυος γυναίκα, το λεωφορείο σταμάτησε, ωστόσο, η πόρτα εισόδου ήταν μπροστά σε κολονάκι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιβαστεί με το καροτσάκι. Η 29χρονη κατευθύνθηκε στην μπροστινή πόρτα του οδηγού, ζητώντας του να μετακινήσει λίγο το λεωφορείο για να μπορέσει να ανέβει.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός της ανέφερε ότι για να επιβιβαστεί θα πρέπει να διπλώσει το καρότσι του παιδιού. «Αυτό ήταν δύσκολο να γίνει γιατί το καρότσι μου δεν διπλώνει. Αλλά εκτός αυτού, είμαι επτά μηνών έγκυος και προφανώς ήταν αδύνατον να πάρω το 15 μηνών παιδί μου αγκαλιά και να διπλώνω ταυτόχρονα το καροτσάκι. Όλα αυτά τα είπα στον οδηγό αλλά μάταια», αναφέρει η 29χρονη.

Ο οδηγός αποχώρησε και το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του, χωρίς να έχει επιβιβαστεί η νεαρή μητέρα, η οποία τελικά πήρε το επόμενο λεωφορείο και κατευθύνθηκε στο κέντρο της πόλης. Η 29χρονη αμέσως μετά το περιστατικό επικοινώνησε με το Τμήμα Παραπόνων του ΟΑΣΘ καταγγέλλοντας το περιστατικό. «Από εκεί μου ανέφεραν ότι το λάθος του οδηγού ήταν μόνο ότι σταμάτησε μπροστά σε κολονάκια», σημειώνει η 29χρονη, η οποία προχώρησε σε καταγγελία και στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όταν έφτασε στο κέντρο.

Πρόθεση της ίδιας είναι να γίνει η καταγγελία της περιπέτειάς της με τον ΟΑΣΘ και στον Συνήγορο του Πολίτη. Πάντως, ο Κανονισμός Δικαιωμάτων των Επιβατών (ΦΕΚ 1181-Β/2015) που ακολουθούν όλα τα μέσα μεταφοράς προβλέπει ότι για τη μετακίνηση μικρών παιδιών τα βρεφικά/παιδικά καρότσια πρέπει να διπλώνουν, ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μεταφέρονται κανονικά στο λεωφορείο, εφόσον αυτό δεν είναι γεμάτο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στον Κανονισμό: «Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με τη χρήση βρεφικού/παιδικού καροτσιού στην περίπτωση των αστικών τακτικών γραμμών με οδικά μέσα (λεωφορεία) συνίσταται όπως ο συνοδός:

Επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες)

Μεταφέρει το βρεφικό/παιδικό καρότσι διπλωμένο. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός του παιδιού προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά ενός ανοιχτού παιδικού καροτσιού ανά όχημα ή δύο για αρθρωτά λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και μόνο εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει».