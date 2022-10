Ηλεία

Πύργος: Ηλικιωμένη πάλεψε και εξουδετέρωσε τον επίδοξο κλέφτη

Ο κακοποιός δεν περίμενε ότι το θύμα του θα είχε τη δύναμη να παλέψει μαζί του και κατέληξε με χειροπέδες…

Στην σύλληψη ενός επίδοξου κλέφτη προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου στο Πράσινο του Δήμου Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News ο συλληφθείς εισέβαλε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας και με τη χρήση βίας προσπάθησε να της αφαιρέσει πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην οικία της. Η γυναίκα όμως, παρά την ηλικία της, βρήκε το κουράγιο να αντισταθεί και πάλεψε με τον δράστη, με αποτέλεσμα η ίδια να πέσει στο έδαφος και να σπάσει το χέρι της.

Ο ημεδαπός άνδρας, εμφανώς τρομοκρατημένος τράπηκε σε φυγή, όπως η ηλικιωμένη τηλεφώνησε άμεσα στις Αρχές δίνοντας και την περιγραφή του. Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως σε χωράφι της περιοχής και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ν.Μ. Πύργου προκειμένου να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει καμία ανησυχία.

