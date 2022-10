Φθιώτιδα

Τροχαίο δυστύχημα στον Δομοκό: νεκρός ο αναβάτης της μηχανής

Τραγωδία συνέβη στον Δομοκο με τον θάνατο του αναβάτη της μηχανής.

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που συνέβη στον Δομοκό το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο 50χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (7/10) στις στροφές του Δομοκού, λίγο μετά το πρατήριο στο 17,5ο χλμ, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του το ίδιο βράδυ.

Ο 50χρονος ήταν σε παρέα περίπου 20 μηχανών από διάφορα σημεία της Ελλάδας που είχαν προορισμό τον Όλυμπο και είχαν διαλέξει την παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας για την εκδρομή τους.

