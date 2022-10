Φθιώτιδα

Δομοκός: σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο (εικόνες)

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε στον αέρα.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στις στροφές του Δομοκού, το απόγευμα της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση ΙΧΕ με μηχανή, σημειώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής (7/10) στις στροφές του Δομοκού στο ύψος του 17ου χλμ.

Κομβόι από 20 περίπου μηχανές από διάφορα σημεία της Ελλάδας είχε κατεύθυνση προς Δομοκό και τελικό προορισμό τον Όλυμπο, όταν μία από αυτές συγκρούστηκε με ΙΧΕ που κινούνταν στη αντίθετη κατεύθυνση.

Τα τροχαίο σημειώθηκε στη δεξιά στροφή (ρεύμα προς Δομοκό) πριν το πρατήριο της ΕΚΟ. Ο οδηγός της μηχανής, από άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά την προσπάθεια του 50χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε. Το μπροστινό μέρος της μηχανής διαλύθηκε κι ο αναβάτης της πετάχτηκε πάνω από το αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον διακόμισε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Ελαφρώς τραυματίστηκαν από τις ζώνες που φορούσαν και οι δύο επιβάτες του ΙΧ που δε χρειάστηκε να διακομιστούν στο Νοσοκομείο.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες στο σημείο και με τη ρύθμιση των τροχονόμων.

