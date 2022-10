Μαγνησία

Βόλος: 18χρονος προσπάθησε να σκοτώσει τη μητέρα του με ψαλίδι

Τι καταγγέλει η μητέρα του ανήλικου για την επίθεση που δέχτηκε από το γιο της.

Δεκαοχτάχρονος επιχείρησε να σκοτώσει τη μητέρα του στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας έγινε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα στην οδό Ανδρομάχης 26.

Η γυναίκα φέρει τραύματα από μαχαίρι στα άνω άκρα, αλλά ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Σε βάρος του 18χρονου τελικά σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Ο τραυματισμός έγινε στο βραχίονα από ψαλίδι, υποστηρίζει η μητέρα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί βρήκαν κι ένα σουγιά με αίμα τον οποίο συμπεριέλαβαν στη δικογραφία.

Ο 18χρονος έχει «ιδιαίτερο ψυχισμό», λένε οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

πηγή: magnesianews.gr

