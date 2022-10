Καβάλα

Καβάλα: Θρίλερ με πτώμα σε δασική περιοχή

Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατη περιοχή. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Στενώπου στην Καβάλα.

Για την ανάσυρσή της επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από δύσβατο σημείο στη δασική περιοχή Στενωπού Καβάλας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 8, 2022



Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ εικάζεται ότι ο σορός ανήκει σε μετανάστη που προσπάθησε να διασχίσει το δάσος και να περάσει στην ενδοχώρα, σύμφωνα με το kavalapost.

