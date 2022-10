Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του - νεκρός ο οδηγός

Προανάκριση για το συμβαν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

Τραγωδία στην άσφαλτο με τον χαμό ένός άνδρα σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, αργά το μεσημέρι του Σαββάτου, σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς τα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και λίγο μετά τις 16:00, το όχημα που οδηγούσε 43χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα και τον ελαφρύ τραυματισμό της συνοδηγού του.

