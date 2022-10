Φθιώτιδα

Δομοκός: βαρυποινίτης απέδρασε από τις Φυλακές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βαρυποινίτης, έφυγε και "ξέχασε" να επιστρέψει από την άδειά του στις φυλακές Δομοκού.

Περιστατικό «απόδρασης» από τις Φυλακές Δομοκού απασχολεί το τελευταίο 48ωρο την ΕΛΑΣ, καθώς επρόκειτο για Αλβανό κρατούμενο που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στο Κατάστημα Κράτησης στη Φθιώτιδα.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έκανε χρήση τακτικής άδειας που είχε εξασφαλίσει και έπρεπε να επιστρέψει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις Φυλακές. Εκείνος όμως φρόντισε να μην τηρήσει την υποχρέωσή του, με αποτέλεσμα ενημερωθεί το ΑΤ Δομοκού και να χαρακτηρίζεται πλέον ως δραπέτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 48χρονος είχε καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αδικήματα για τα οποία του είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Superleague: οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας